Cobro de parquímetros reinicia en CDMX tras suspenderse por el COVID-19

Con el cambio del semáforo epidemiológico a naranja, regresó también el cobro de parquímetros en distintas zonas de la Ciudad de México.

Varios automovilistas fueron sorprendidos con un inmovilizador o araña en su vehículo.

Por su parte, Pedro Azamar vasegura que realizó el pago, pero olvidó colocar el comprobante en el parabrisas de su auto.

El pasado 3 de abril quedaron suspendidos los recorridos de verificación de pago y colocación de inmovilizadores realizados por las empresas que operan los parquímetros en la Ciudad de México, ante la contingencia sanitaria por COVID-19.

Del 29 de junio al 1 de julio, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de los sistemas de parquímetros, estuvieron repartiendo volantes.

Los recorridos de supervisión e infracciones reiniciaron en distintas zonas de la ciudad.

Para poder retirar la araña del vehículo se debe pagar una infracción de 693 pesos.

“No, no estoy de acuerdo y no debería de ser, eh, no debería de ser, porque es la calle, ¿por qué vamos a pagar por estar en la calle?, no tenemos ninguna protección, no hay ningún seguro, no hay nada, entonces la verdad, se me hace injusto”, dijo el automovilista Eulogio Martínez.

“Pues estaba bien cuando no teníamos que pagar y estábamos libres, pero ahorita pues estamos así de que: ay, cuidado porque sí vio que ya venía el este y apenas te pones y luego, luego te la ponen, entonces le avisé y ya me dijo, bueno, órale, pasa, pero sí, si esta de peligro, porque sí, si te cobran muy caro”, explicó Ana María Hernández, automovilista.