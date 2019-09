Metro CDMX no parará en macrosimulacro del 19-S

El Metro de la Ciudad de México no parará su marcha durante el macrosimulacro que se realizará este jueves 19 de septiembre a las 10 de la mañana.

Sólo participarán en el simulacro sus 60 edificios administrativos, no se evacuarán los trenes.

La operación en si no va a parar, va a continuar, de hecho, no va a haber simulacro de evacuación en ninguna de las estaciones, va a ser corrido para que los usuarios no quieran evacuar al momento de escuchar una alerta sísmica a las 10 de la mañana”, dijo Alfredo Abarca Pérez, coordinador de Protección Civil del Metro de la CDMX.