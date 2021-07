Menores de edad y bebés ingresan a hospitales por contagios de COVID-19

A diferencia de las primera y segunda olas de la pandemia de COVID-19 en México, la tercera ola de contagios del virus SARS COV-2 está afectando la salud de la población menor de 50 años, y a quienes no se han vacunado, según informó la Secretaría de Salud. El virus, más contagioso por las nuevas variantes, solo se frena con las medidas de higiene, sana distancia y cubrebocas.

Te recomendamos: Aumenta demanda de pruebas COVID-19 en centros comerciales; jóvenes quienes más las solicitan

No sólo hay adultos jóvenes en los hospitales, también menores de edad y bebés.

“Yo decía: bueno, soy joven, no hay tanta posibilidad de que me dé, más bien cuidaba a mis papá, ya vi que sí, si hasta podemos ir a dar al hospital”, dijo Dana, paciente recuperada de COVID de 13 años.

Dana tiene 13 años de edad, hace una semana estuvo internada 8 días en el área COVID del Instituto Nacional de Pediatría, ya recuperada y dada de alta, recuerda cómo se iban llenando las camas de niños más jóvenes que ella.

Verónica, madre de Dana, cuenta que debieron hospitalizar a 4 familiares más que se contagiaron. Una tarea desafiante.

“Mi primo de 34, Roberto, gracias a Dios luego, luego aceptaron a mi primo, pero trajimos a mi prima aquí y no me la aceptaron me tuve que regresar allá a Chimalhuacán y ahí ahí sí quedó ella, y a mi niña. Mi niña de 13 estuvo apenas en Pediatría y ya se está saturando porque estaban entrando niños de 2 o 3 años junto con ella que ahora sí que traían ya el COVID”, dijo.