Aumenta demanda de pruebas COVID-19 en centros comerciales; jóvenes quienes más las solicitan

La Secretaria de Salud de la Ciudad de México informó que el martes se aplicaron 833 pruebas para detectar COVID-19 en los 10 módulos ubicados en centros comerciales, la demanda está aumentando en varios de estos centros.

Por segundo día consecutivo los 10 módulos de pruebas COVID-19 instalados en centros comerciales de la Ciudad de México estuvieron llenos, principalmente de jóvenes.

María y su madre llegaron minutos antes de las 8 de la mañana a formarse al módulo de pruebas ubicado dentro de PERISUR, y cerca del mediodía, obtuvieron el resultado de sus pruebas.

Ambas salieron negativas.

En la mayoría de los centros comerciales, los módulos se establecieron en sótanos y estacionamientos, espacios alejados y ventilados. Como este, ubicado dentro de un supermercado de Avenida Universidad.

Uno de los módulos más concurridos fue el de Fórum Buenavista, en su mayoría los pacientes eran jóvenes.

Aún con síntomas de COVID-19, los pacientes tuvieron que esperar bajo el sol, más de 4 horas para poder obtener la prueba.

“Si tengo síntomas, me duele la cabeza y tengo el cuerpo cortado me lo mandaron a hacer de mi trabajo para poder laborar, uno no sabe y estar bajo el rayo del sol te sientes peor y hasta los puedes adquirir, a mí me tocaba la vacuna la semana pasada pero por cuestiones no pude ir entonces yo creo que si me la hubiera puesto no tenía síntomas”, Ángel, 28 años.