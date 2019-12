Mejor Policía del Año. Roberto fue galardonado por frustrar un secuestro

Hace 24 años, Roberto Gregorio Razo Palacios no quería ser policía. Fue gracias a su hermano que lo impulsó a unirse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y al esfuerzo que pone todos los días que fue reconocido como Mejor Policía del Año luego de rescatar a una mujer que estaba secuestrada.

En entrevista con Notimex, Roberto contó que antes de ser policía era obrero con estudios de tornero mecánico, pero la necesidad y la labor de convencimiento por parte de su hermano lo llevaron a incorporarse a la Policía Auxiliar.

Me motivó mi hermano que era de la Policía Judicial Federal, ya en paz descanse. No me llamaba la atención ser policía, pero cuando estuvo la devaluación del peso en el 94 hubo mucho despido de trabajo y a mí me tocó. Estaba desempleado”, recordó Gregorio.