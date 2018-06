Medios internacionales destacan triunfo de México sobre Alemania

Medios internacionales destacaron el triunfo que tuvo la Selección Mexicana en su debut frente a Alemania durante el Mundial de Rusia 2018

The New York Times calificó el triunfo como la primera gran sorpresa del Mundial.

The first major surprise of the 2018 World Cup? Mexico defeats Germany. https://t.co/KG9usw288Q

— The New York Times (@nytimes) June 17, 2018