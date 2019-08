Médicos pasantes demandan mejores condiciones en México

Carencia de medicamentos, de equipo y falta de espacios habitables son algunas de las condiciones que enfrentan los médicos pasantes.

Un tercio de las unidades de atención primaria, es decir, centros de consulta básica, prevención y promoción de la salud, son atendidas exclusivamente por quienes realizan su servicio social, señala un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública.

La mayoría de los médicos pasantes son enviados como responsables de los centros de salud a las comunidades más apartadas de México, aun así, el Gobierno Federal anunció a las universidades que a partir de agosto reducirá las becas a los egresados de las carreras del sector Salud.

La medida no gustó a los futuros médicos, quienes el pasado primero de agosto se manifestaron, en demanda de mejores condiciones para realizar su trabajo.

La presión hizo que la Secretaría de Salud se comprometiera durante una mesa de diálogo a no suspender las becas.

En México, cada año 20 mil médicos hacen su servicio social, reveló la Asamblea Mexicana de Médicos pasantes. (Noticieros Televisa)

Jacob Vargas, de la Asamblea Mexicana de Pasantes de Medicina, señaló: “Se nos aseguraba que el recurso económico en cuestión de becas a todos los pasantes estaba completamente solventado”.

Mercedes Chávez, médico pasante en Quecholac, Puebla, dijo: “Es frustrante porque nosotros tenemos que pagar pasaje para ir a la jurisdicción a dejar información, tenemos que pagar pasajes, copias, todo eso, no me da coraje que les den a los ninis, por ejemplo, pero sí que nos reduzcan a nosotros nuestra beca”.

Montserrat, Mercedes y Brenda sueñan con llegar a ser grandes médicos.

Realizan su servicio social en municipios del ‘Triángulo Rojo’ de Puebla, zona de alto riesgo por el robo de combustible que ahí se da.

Aseguran que nunca imaginaron a lo que se enfrentarían.

Brenda hace su servicio social en el centro de salud de Palmarito-Tochapan, comunidad rural a dos horas de la ciudad de Puebla.

El primer día que llegó a la clínica le dijeron que era la responsable de un sitio que luce nuevo y moderno.

Brenda Luna, médico pasante en Palmarito-Tochapan, Puebla, detalló: “Urgencias, la población sabe que no puede venir a este centro de salud porque no se van a resolver. No tenemos soluciones, no tenemos medicamentos para atender una crisis de hipertensión en embarazo no hemos tenido insulina desde hace un mes. no hay toma de oxígeno”.

A 50 kilómetros de distancia, en la comunidad de Apango, municipio de Acajete, Montserrat vive en el centro de salud como la mayoría de los médicos pasantes, ya que las autoridades les dicen que deben atender las 24 horas.

La Secretaría de Salud se comprometió con la Asamblea Mexicana de Médicos pasantes a darles una respuesta a sus peticiones. (Noticieros Televisa)

Montserrat Paxtian, pasante de medicina en Apango, Acajete, Puebla, detalló: “Aquí estamos en el área de observación o de encamados pero que también sirve como nuestro cuarto para dormir porque el cuarto que era la residencia de médicos es muy pequeño y cabía nada más la cama y un buró, pero al llegar el otro médico tuvimos que modificar todo para poder hacer dos consultorios”.

También se enfrenta a la inseguridad de la zona y el desabasto de productos.

Las condiciones que enfrentan Montserrat, Brenda y Mercedes son las que viven la mayoría de los médicos pasantes en el país, es por ello que reclaman que no les sean retirados los mil 300 pesos quincenales que les dan.

La Secretaría de Salud se comprometió con la Asamblea Mexicana de Médicos pasantes a darles una respuesta a sus peticiones el 16 de agosto.

Con información de Luis Pavón

