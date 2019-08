AMLO anuncia universidad para formar médicos y enfermeras en CDMX

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este jueves que ya está en pláticas con el gobierno de la Ciudad de México para abrir una universidad de carácter nacional, donde se formen médicos y enfermeras.

Durante la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, un reportero preguntó sobre el rescate de universidades en crisis en diversas entidades y las oportunidades de estudio para los jóvenes.

Estamos impulsando la educación, haciéndolo también con la participación de padres de familia, maestras, maestros, con la participación de pedagogos, especialistas en materia educativa, con los gobiernos de los estados. Y no van a faltar recursos”.

El presidente respondió que se respeta la autonomía de las las universidades, pero les pide que se transparenten los fondos que se destinan a la educación superior y que rindan cuentas. AMLO dijo ya no quieren cacicazgos y que pedirán transparencia en el manejo de recursos de las universidades.

No van a faltar los recursos, pero sí se está pidiendo transparencia en el manejo de los fondos. No a los cacicazgos en las universidades públicas, eso no se admite”.