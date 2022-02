¿Me pueden multar por llevar a mi mascota en el coche?

En la Ciudad de México (CDMX), los automovilistas pueden recibir una multa por traer a perros grandes que obstruyan la visibilidad del conductor y también por llevar a sus mascotas en las piernas.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) estable que las multas por traer a las mascotas sueltas en los asientos del automóvil o en las piernas van de los 960 pesos hasta los mil 800, en caso de reincidencia.

Personas que pasean frecuentemente a sus mascotas dijeron desconocer las disposiciones del reglamento, establecidas en el Artículo 38.

“Apenas me estoy enterando, no sabía, seguramente no tardarán en publicarla y todos los que tenemos mascotas tendremos que saber qué hacer”, dijo Marcela Valverde, quien frecuenta pasear a su mascota.