Infractores pueden pagar multas cívicas en CDMX cuidando a perritos rescatados

Como una forma de cumplir las multas por infringir la Ley de Cultura Cívica, las autoridades determinaron que además de barrer calles o pintar banquetas, los infractores pueden convivir con perros rescatados, pasearlos y efectuar labores de limpieza en sus áreas de estancia y pernocta.

Te recomendamos: ¿Sin pagar las multas? Así realizan trabajo comunitario infractores en Iztapalapa, CDMX

“La Negrita”, forma parte de los perros rescatados por la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y este viernes salió a pasear, la acompañó un infractor que con esta acción está pagando su falta cívica.

“El no portar casco y agredir a un policía verbalmente…20 horas de trabajo comunitario”, dijo Yautzin Aguilar, infractor.

-Reportero: ¿le parece un castigo?

“No, señor, al contrario. Aprendes a amar a los animales, en particular a mí me gustan mucho los perros, los quiero mucho y no tienen una casa donde habitar”, respondió Yautzin Aguilar, infractor.