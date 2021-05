¿Sin pagar las multas? Así realizan trabajo comunitario infractores en Iztapalapa, CDMX

Es la señora Silvia López quien realizó trabajo comunitario en la alcaldía Iztapalapa para conmutar una falta cívica administrativa equivalente a una multa de mil 800 pesos o arresto de 13 horas en el Torito.

Silvia aceptó realizar 12 horas de trabajo comunitario, que cumplió barriendo la explanada de la alcaldía Iztapalapa.

Don Ramón es jardinero, jugaba cartas y tomaba cerveza con unos compañeros en una esquina, cuando fue detenido por la policía.

Explicó que el trabajo comunitario, es también una forma de combatir la corrupción en los Juzgados Cívicos.

“Se ve que ya no hay esa corrupción, que luego luego te encierran, y es que me vas a dar tanto y si no te echan adentro, ahora te dicen: sabes qué, aquí no se te está pidiendo dinero, vas a pagar tus jornadas de trabajo, o te quedas encerrado, es una opción buena”, señaló.