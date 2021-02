‘Me enfermé porque no me vacuné, no abusé’, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que contrajo el COVID-19 porque no se vacunó, no abusó y porque tiene que trabajar como millones de mexicanos.

“Bueno, por qué me enferme, primero porque no me vacune, no abusé, pude haberme vacunado, hay jefes de Estado, presidente que se han vacunado, han sido de los primeros, nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifí, al contrario, hasta aplauden”, dijo López Obrador.

Acotó que hay personalidades que con el pretexto de dar el ejemplo y de que la gente tenga confianza en la vacuna recurren a la argucia de vacunarse primero.

López Obrador enfatizó que una autoridad debe dar el ejemplo y añadió que no es posible que por ser presidente o por tener el cargo más importante de la República se actúe en una circunstancia como ésta con influyentismo.

Dijo que se debe pensar en la igualdad y la autoridad es la más obligada a actuar de manera consecuente, ya que no se puede estar diciendo una cosa y haciendo otra.

Al ser cuestionado sobre cuándo piensa vacunarse, el presidente dijo que deberá consultar con los médicos.

“Además, ahora que ya tengo anticuerpos tengo que consultar cuándo sería conveniente vacunarme, porque todo indica que cuando uno padece del COVID, ya tiene uno durante algún tiempo, que todavía no se sabe a ciencia cierta, cuanto tiempo, pero se tiene una protección, se tiene anticuerpos. Entonces, voy a esperar para cuando me corresponda”.

Añadió que otro motivo por el que se contagió fue porque, al igual que millones de mexicanos, debe trabajar.

“Ni modo que me quedar todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó”.

El presidente aseguró que hacer ejercicio físico le ayudó y recomendó a la población ejercitarse y alimentarse bien.

“Eso ayuda mucho y lo otro, la alimentación, pero no comer cosas necesariamente cara, sino comer sano, no comer productos chatarra, tenemos que mejorar la salud comiendo de manera nutritiva y productos naturales y, no azúcares, no grasas y el ejercicio, eso es medicina preventiva”.

Finalmente, dijo que continuará trabajando y realizando giras.

Con información de Presidencia de México

AAE