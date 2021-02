AMLO no usará cubrebocas tras COVID-19; ‘en México no hay autoritarismo’, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no usará el cubrebocas porque ahora que ya se recuperó del COVID-19 ya no puede contagiar a los demás.

“No, no, ahora ya además de acuerdo a lo que dicen los médicos no contagio”, dijo al reaparecer en su conferencia de prensa matutina luego de su aislamiento por COVID-19 .

Al ser cuestionado sobre si se hará obligatorio el uso del cubrebocas en México, el presidente dijo que en el país no hay autoritarismo y está prohibido prohibir. Añadió que todo es voluntario pues lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad.

“En México no hay toque de queda. Es decisión de cada persona, se ha venido recomendando sana distancia, no hacer actos masivos, el cuidarnos incluso de reuniones familiares cuando participan muchas personas, eso básicamente”, dijo.

Añadió que afortunadamente pudo salir adelante y seguirá luchando por la transformación de país. Aseguró que se vencerá a las crisis económica y sanitaria.

López Obrador agregó que se enfermó porque no se vacunó y no abusó. Señaló que pudo haberse vacunado, como otros jefes de Estado que lo han hecho y han sido los primeros.

Añadió que también se contagió porque tiene que trabajar, como millones de mexicano.

“Ni modo que me quedar todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó”, dijo.