“Me echaron thiner y me aventaron un cerillo”: indigente quemada

De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 45 personas en situación de calle han muerto en la capital en los últimos 10 meses por quemaduras provocadas por terceros, hay quienes han vivido para contarlo.

Me echaron solvente, thiner, me lo rociaron y me aventaron un cerillo – ¿Te lesionaron la pierna? – La pierna y la pompa”, relató una indigente.