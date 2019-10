Prenden fuego a mujer en situación de calle, en la CDMX

Una mujer en situación de calle fue incendiada durante una riña, en la colonia Penitenciaria esta madrugada.

“Pues sí me saqué de onda porque la persona que quemó no es de las que se mete en problemas”, narró Patricia García, mujer en situación de calle.

Ocurrió en la esquina de Penitenciaría y Miguel Domínguez, en la alcaldía Venustiano Carranza, una zona considera como punto rojo por las autoridades.

Aquí se reúnen diversos grupos de personas a drogarse y en uno de ellos, una mujer de nombre Gabriela, fue identificada como la responsable de prenderle fuego a la otra mujer.

Es ella, es la señorita que quemó a la señora, ella es la señorita que me picó, por querer que yo me callara y la verdad no es justo”, agregó Patricia García.