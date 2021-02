Más comunidades indígenas de Chiapas rechazan vacunación contra COVID-19

En Chiapas, comunidades indígenas tzeltales se están sumando al rechazo de la vacuna contra el COVID-19, tal como ocurrió en San Juan Cancuc, en Tenejapa, municipio vecino, la asamblea de habitantes también acordó no participar en la vacunación.

“No nos vamos a vacunar porque aquí la enfermedad no llegó, no ha habido casos, para que, no ha habido un contagio de COVID. Mi familia tampoco se quiere vacunar”, Sharon Onofre Pablo, habitante de Pactetón municipio de Tenejapa, Chiapas.