Martí Batres rinde primer informe de labores legislativas

El sábado, Martí Batres Guadarrama, rindió su primer informe de labores como presidente de la mesa directiva del Senado de la República.

El legislador dijo que se debe aprovechar el momento histórico para concretar la transformación del país.

Debe ser aprovechado para lograr el cambio que siempre quisimos. No podemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo. Siempre hablamos de bienestar social, de democracia, de honestidad. Es la hora de concretar esos objetivos. Considero que, si no se busca el bienestar social, la política se convierte en una simple lucha deshumanizada por el poder”, dijo Martí Batres, presidente del Senado´.

Afirmó que la Cámara de Senadores ha logrado mejorar su imagen ante la ciudadanía que ahora tiene una percepción favorable hacia el poder legislativo.

Aclaró que estos meses se han caracterizado por la austeridad republicana en el Senado en la que ha puesto el ejemplo ya que no tiene escolta, no usa vehículos oficiales, y no recibe sobresueldos.

Concluyó informando que en los 10 meses de trabajo se presentaron 854 iniciativas, y se aprobaron 105 dictámenes y 585 nombramientos entre las leyes aprobadas destacó:

-Catálogo de delitos graves.

-Creación de la guardia nacional.

-Ley de extinción de domino.

-Ley de austeridad Republicana.

-Reformas educativa y laboral

-Ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Al informe asistieron, entre otros, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Martí Batres quiere reelegirse como presidente del Senado de la República. Aseguró que cuenta con el apoyo de varios senadores, entre ellos, el coordinador de su bancada, Ricardo Monreal.

Por parte de Ricardo he tenido todo el apoyo y además he encontrado muchas muestras de adhesión de mis compañeras y compañeros para mantenerme en la mesa directiva […] Tenemos una mesa directiva que tiene mayoría de mujeres, por cierto […] Hay interés del conjunto de casi todos, no he hablado con el cien por ciento, pero con el 80% de los integrantes de la mesa directiva hay interés de seguir al frente […] Tiene lógica, tiene sentido, se ha hecho un buen trabajo”, apuntó.

En otro tema, anunció que presentará una iniciativa para que jóvenes millennials puedan ser senadores de la República.

Actualmente la Constitución exige al menos 25 años para ocupar un escaño a diferencia de los 21 que se requieren para ser diputado.

