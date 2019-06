Martí Batres quiere reelegirse como presidente del Senado de la República.

Aseguró que cuenta con el apoyo de varios senadores, entre ellos, el coordinador de su bancada, Ricardo Monreal.

“Por parte de Ricardo he tenido todo el apoyo y además he encontrado muchas muestras de adhesión de mis compañeras y compañeros para mantenerme en la mesa directiva […] Tenemos una mesa directiva que tiene mayoría de mujeres, por cierto […] Hay interés del conjunto de casi todos, no he hablado con el cien por ciento, pero con el 80% de los integrantes de la mesa directiva hay interés de seguir al frente […] Tiene lógica, tiene sentido, se ha hecho un buen trabajo”, apuntó.

Agradezco mucho a las senadoras y senadores del PT su apoyo y sus palabras fraternas. pic.twitter.com/dc8UTcYn3E — Martí Batres (@martibatres) 13 de junio de 2019

En otro tema, anunció que presentará una iniciativa para que jóvenes millennials puedan ser senadores de la República.

Actualmente la Constitución exige al menos 25 años para ocupar un escaño a diferencia de los 21 que se requieren para ser diputado.

En la Plenaria del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el @senadomexicano. Agradezco el apoyo que me refrendó la bancada y el cariño de quienes la conforman @geovanna_b, @Nancydelasa, @JoelPadilla2012, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra León y Miguel Lucero. pic.twitter.com/Ppug0a3Z8w — Martí Batres (@martibatres) 13 de junio de 2019

En conferencia, Batres señaló que no existe “una relación entre juventud e incapacidad política. Mi experiencia personal, mi experiencia de vida me ha indicado otras cosas […] ¿Por qué puede ser un ciudadano diputado a los 21 años, pero no senador? ¿Cuál es la respuesta lógica a ello? […] ¿Por qué derechos desiguales? […] Hay muchísimos jóvenes con capacidad, talento, con ganas de hacer cosas, con proyectos”.

A finales de agosto se definirá quién será el presidente del Senado para el siguiente año legislativo.

(Con información de Amador Narcia Crespo)

tfo