Martí Batres critica actitud de alcaldes de oposición durante protesta en la CDMX

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, cuestionó la actitud de los alcaldes de la oposición que se manifestaron, el lunes 31 de agosto de 2021, afuera del Congreso capitalino.

Durante su intervención en una conferencia de prensa, el funcionario destacó que el incidente se produjo por una probable falta de comunicación y de coordinación entre los integrantes del PAN en la capital del país.

También informó que desde que llegó al encargo tiene la instrucción de recibir y dialogar con cada uno de los alcaldes electos.

“Los empecé a recibir uno por uno, primero al alcalde Adrián Rubalcava, del PRI, en Cuajimalpa; después Mauricio Tabe, del PAN, alcalde electo de Miguel Hidalgo; más adelante a Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc; después a Luis Gerardo Quijano, alcalde electo de Contreras, del PRI, y luego teníamos una cita con la alcaldesa de Tlalpan. En ese momento, este conjunto de alcaldes decidieron que ya no iban a hacer más reuniones con la Secretaría de Gobierno, sino que harían solamente las reuniones con la Jefa de Gobierno y ya después seguirían con las reuniones con la Secretaría de Gobierno. Respetamos su punto de vista y en ese momento la alcaldesa de Tlalpan, como ustedes saben, canceló la reunión. No están forzados a reunirse, sin embargo, las puertas de la Secretaría de Gobierno han estado abiertas para quien ha querido reunirse y se ha respetado a quien no ha querido reunirse”. aseveró Batres.