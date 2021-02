Mario Delgado asegura que Félix Salgado continuará su candidatura a menos que haya sentencia condenatoria

El Dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Félix Salgado, acusado de presunto abuso sexual, será su candidato a la Gubernatura de Guerrero, mientras no sea dictada una sentencia en su contra.

De gira por Baja California, donde acompañó a Marina del Pilar Ávila Olmeda a registrarse como candidata de Morena a la gubernatura del estado, Mario Delgado, dijo que mientras Salgado Macedonio mantenga sus derechos políticos, será el candidato a gobernador por Guerrero.

“Nosotros hemos dicho que no vamos a permitir que haya candidatos que tengan sentencias sobre violencia en contra de las mujeres, en esta época de elecciones siempre hay muchas denuncias públicas y demás, mientras Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato, no hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que haya cometido algún delito”, aseguró Mario Delgado, Dirigente Nacional de MORENA.

Mario Delgado insistió en que serán las autoridades judiciales las que deben dar una resolución sobre las denuncias contra Félix Salgado.

“Denuncias puede haber muchas, pero tú no te puedes convertir en un juzgador, tienes que dejar que la autoridad correspondiente decida en la materia, sino imagínate, esto se convertiría en una guerra de denuncias de todo tipo de otros casos, que pudiera llevarte a decisiones equivocadas. Aquí hay que respetar, hasta que la autoridades judicial correspondiente, tome una decisión en la materia, pero hasta el momento esa persona tiene sus derechos políticos vigentes”, agregó Mario Delgado.

Mario Delgado subrayó que Morena es un partido abierto en el que todos los militantes y simpatizantes tienen derecho a participar, siempre y cuando tengan sus derechos políticos vigentes y se comprometan a respetar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Con información de Rafael Nájera

