María Isabel San Agustín narra cómo fue torturada y encarcelada injustamente

María Isabel San Agustín narró en exclusiva en Al Aire con Paola Rojas cómo fue torturada y encarcelada injustamente 10 años en el Penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por el delito de secuestro.

En entrevista con Paola Rojas, la mujer originaria de Hidalgo contó el momento de su detención y dijo que la presentaron a la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México.

Una vez que fue trasladada a la Fuerza Antisecuestros, María Isabel San Agustín fue torturada por judiciales.

“Me bajaron a un cuartito rodeada de hombres, que hoy sé que eran judiciales, inmediatamente me empezaron a preguntar qué en dónde tenía a los secuestrados, pues yo les decía que no sabía de qué me estaban hablando y en entonces en ese momento me empezaron a decir que si quería hablar por las buenas o quería hablar por las malas, pero ya con insultos, con gritos, y pues en ese momento me dio mucho miedo, me puse a llorar y en ese momento empezaron los golpes me dijeron, ‘no va hablar por las buenas, va hablar por las malas’, y entonces empezaron los golpes, primero el cuerpo, los jalones de cabellos y después ya empezaron cosas más duras, hay algo que todavía traigo que es cuando me ponen la bolsa en la cabeza, me tapan la boca sobre la bolsa me hacen una presión por el cuello, me tiran al suelo se me suben encima, el acoso sexual, hay uno de los judiciales que me talla su miembro en la espalda me dice que no saben lo que me pueden hacer entre todos si yo no hablaba”.