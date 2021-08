“Se me hizo justicia”, dice María Isabel San Agustín tras recuperar su libertad

La tarde del jueves 5 de agosto de 2021 fue puesta en libertad María Isabel San Agustín, una mujer de origen indígena y originaria de Hidalgo, que cumplía una sentencia de 65 años de prisión en el Penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por el delito de secuestro.

Fue detenida hace más de 10 años en la alcaldía Milpa Alta, pero en el 2018 la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el Protocolo de Estambul.

Su liberación anticipada ocurrió minutos después de la sesis de la tarde, luego de que se acreditara que fue objeto de tortura.

“Me siento feliz, me siento feliz. Se me hizo justicia. Siento mucha felicidad, se me hizo justicia. Espero que esto sirva para todas las que están aquí injustamente, que se les haga justicia porque aquí la mayoría de la población es inocente. Solo sé que pasé 10 años inocentemente en este lugar ”, fueron las primeras palabras que pronunció María Isabel tras salir de la cárcel poco después de abrazar a sus seres queridos y llorar a su lado