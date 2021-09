María Eugenia Campos toma protesta como gobernadora de Chihuahua, sin la presencia de Javier Corral

María Eugenia Campos Galván, rindió protesta este miércoles como gobernadora del estado de Chihuahua en sesión solemne del Congreso del Estado, realizada en Ciudad Juárez y con la asistencia de 32 de los 33 diputados de la Sexagésima Séptima Legislatura y sin la asistencia del exgobernador Javier Corral Jurado.

Te recomendamos: TEPJF ratifica el triunfo de Maru Campos en Chihuahua

En su primer mensaje como gobernadora María Eugenia Campos Galván se comprometió a trabajar por el bien común y abatir el rezago social.

“No dedicaré, ni el equipo que tengo el honor que me acompañe, no dedicarán en el ejercicio del gobierno, tiempo para lamentarnos, de lo que no se hizo ni alentarnos obsesiones persecutorias, las instituciones, la justicia y la historia pondrán en su lugar a quienes acaban de abandonar la administración”, dijo.