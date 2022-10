Marcelo Ebrard confirma reunión de seguridad la próxima semana en Washington

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló los puntos que tendrá la reunión de seguridad que se llevará a cabo la próxima semana en Washington.

Te recomendamos: Marcelo Ebrard anuncia segunda demanda contra fabricantes de armas de EUA

Dijo que será el 13 de octubre y lleva por nombre “Entendimiento Bicentenario de Seguridad”.

Asistirán, por Estados Unidos, los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad, Alejandro Mayorkas, y el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland.

Por México, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda Durán, y Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Dijo que abordarán 4 temas centrales: tráfico de armas, tráfico de fentanilo, tráfico y trata de personas y el comercio seguro en la frontera.

“Hay un plan de acción, no se trata nada más de ir a hablar de los problemas, sino qué avances tenemos en el plan de acción, por ejemplo el número de armas que hemos rastreado junto con la AFT, una agencia norteamericana; hace un año eran 15 mil ahora estamos a más del doble; hay 197 casos contra traficantes de armas y México va a presentar, como lo dije ayer en el Senado, la segunda demanda respecto a este tema, en Arizona, contra quienes trafican, distribuyen o facilitan que esas armas se vengan hacia México, hay 10 condados en EUA que son responsables de casi la mitad del tráfico de armas a México, de los cuales la mayor parte está en Texas. Entonces, vamos a plantearles esa información para que tomemos acciones drásticas”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Dijo que por la renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía no estarían en riesgo las pláticas en torno al Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá.

“No, no tienen por qué ponerse en riesgo, las pláticas continuarán y vamos a esperar que el señor presidente nos indique quién va a hacerse cargo de la Secretaría, pero no estimaría yo que se vayan a entorpecer esas conversaciones porque hay todo un equipo trabajando de la Secretaría de Economía y la Cancillería y eso no va a suceder, ahora con el nuevo o la nueva titular lo que haremos es actualizarle”, agregó.