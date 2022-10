Marcelo Ebrard anuncia segunda demanda contra fabricantes de armas de EUA

El canciller Marcelo Ebrard anunció que el Gobierno de México presentará una segunda demanda, en Arizona, contra los fabricantes de armas de Estados Unidos.

Te recomendamos: Principal reto de México, aumentar el valor de su economía: Ebrard, en el North Capital Forum

Además, apelará la resolución desfavorable de un juez en la primera demanda que Mexico promovió y que fue desechada.

Así lo informó a los senadores, al comparecer ante el pleno, con motivo del IV Informe Presidencial.

México apelará porque en la primera demanda, el juez determinó que, por una ley de Estados Unidos, la industria de armamentos goza de inmunidad en su país, pero también en el nuestro, cosa que no aceptará el gobierno mexicano, advirtió el canciller.

En otro tema, se manifestó optimista de que Mexico no llegue a un panel para resolver el diferendo con Estados Unidos en materia energética.

Los senadores de oposición cuestionaron algunas decisiones que, en su opinión, han puesto en riesgo la relación bilateral.

“Qué bueno que bajó el tono contra el presidente Biden. Blinken dijo que, si se persistía en ese discurso, el envío de remesas a México hubiera sido bloqueado por las autoridades norteamericanas; sesenta mil millones de dólares al año le pudo haber costado la cancioncita del Chico Ché”, dijo German Martínez, senador del Grupo Plural.

“Que si el presidente había modificado su relación en cuanto a una amenaza respecto a remesas, no, no es cierto, mano. Te lo digo con toda honestidad, el secretario Blinken nunca hizo una formulación de esa naturaleza que yo conozca, lo sabría, no lo hizo ni en público ni en privado y en la reunión que sostuvo con el presidente de la República no mencionó eso, para nada, ni hizo ninguna amenaza”, contestó el canciller.

“Nos preocupan las recientes tensiones con Estados Unidos. Un breve recuento, controversias energéticas, ausencia del presidente de la República en la Cumbre de las Américas, o mensajes que parecen o pueden interpretarse como de simpatía a las dictaduras del hemisferio”, dijo Claudia Ruíz Massieu, senadora del PRI y excanciller de la República.

“¿Qué anticipo en materia de este panel? Que vamos a llegar a algún acuerdo. Los paneles son un incentivo poderoso para llegar a acuerdos. Ahí va. Tampoco es un diferendo que ponga en crisis a la relación de los dos países; no debe hacerlo. La tarea de nosotros es que eso no ocurra. Sobre lo de Nicaragua: La opción de romper relaciones hoy no la tenemos como una opción de corto plazo, tendríamos que romper relaciones con muchos países en donde hubiese violaciones a derechos humanos”. indicó Ebrard Casaubón.