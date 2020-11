Manifestantes exigen justicia por Pamela Gallardo frente a la FGJCDMX

A tres años de su desaparición, familiares de la joven Pamela Gallardo se manifestaron la mañanadel pasado jueves en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para exigir justicia.

Hace tres años la joven Pamela Gallardo acudió en compañía de su novio y algunos amigos a un festival de música realizado en la zona del Ajusco al sur de la Ciudad de México. Desde ese día su madre y hermanos no volvieron a saber nada de ella.

Durante la manifestación que duró más de dos horas al exterior de la Fiscalía Capitalina, los familiares de la joven y organizaciones civiles colocaron un contador electrónico para informarle al Ministerio Público los días y semanas que lleva desaparecida Pamela Gallardo.

“Esta nueva modalidad de protesta en donde frente a esta Fiscalía que no ha logrado encontrar a Pamela tres años de su desaparición vamos a poner un contador electrónico que se va estar actualizando cada semana, cuántos días van desde su desaparición sin que la Fiscalía la logre encontrar”, informó David Peña, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Las manifestantes llevaron a cabo algunas pintas, colocaron algunos cartelones de mujeres desaparecidas y prendieron fuego a algunos papeles.

El hermano de Pamela Gallardo aseguró que a 1097 días de su desaparición no ha habido avances en la investigación que les permita saber sobre su paradero.

“Llevamos tres años que realmente no sabemos nada de mi hermana y obviamente las investigaciones han sido sosas e ineficientes e inconclusas, no hay nada que nos dirija directamente a la localización y saber que le pudo haber pasado a Pamela y la realidad es que todo lo que vivimos en familia es inconsolable e incalculable sobre todo para Pamela porque no sabemos qué le pasó”, finalizó Esteban Gallardo, hermano Pamela.