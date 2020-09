Madres de víctimas y feministas rechazan diálogo con CNDH; Rosario Piedra lamenta destrucción de expedientes

La tarde de este martes 8 de agosto se cumplió el plazo fijado por los colectivos feministas y las madres de las víctimas para que personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pasara a recoger los documentos y expedientes que se encontraban en las oficinas tomadas desde hace 6 días, en el Centro Histórico de la Ciudad de México y aunque autoridades federales y capitalinas intentaron entablar un diálogo, ellas se negaron.

Funcionarios de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Conavin, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como autoridades de la Secretaría de la Mujer y de la Fiscalía capitalina se presentaron en las oficinas de la CNDH para intentar llegar un acuerdo con las víctimas, pero fueron rechazadas.

Yesenia Zamudio, madre de Marychuy, víctima de feminicidio en 2016, emplazó a las funcionarias de la CNDH para que retiraran la papelería que se encontraba dentro de las instalaciones.

Tras la discusión, los documentos fueron sacados de las oficinas y apilados en plena calle.

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, había externado su preocupación de que los documentos pudieran ser destruidos.

“Están pues haciendo ahí pintando paredes, eso a mí me tiene sin cuidado. A mi lo que me preocupa es que están rompiendo papeles, están destruyendo expedientes y eso para mí es lo lamentable porque yo como víctima que he sido jamás pensaría en destruir otro expediente de otra víctima. Eso no puede ser porque sería invalidar la justicia”, dijo la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

A lo largo del día varias personas, principalmente mujeres, llegaron a realizar donaciones en especie para las víctimas de la violencia. también grupos feministas cantaron y realizaron performances.

Durante los seis días que lleva la toma, diversas víctimas y colectivos feministas han transitado por el ahora llamado ‘Refugio Ni Una Menos’ en el Centro Histórico. Marcela Alemán, madre de lya, una menor que fue abusada sexualmente en un colegio privado de Rioverde, San Luis Potosí en el 2016, llegó el miércoles pasado a dichas instalaciones y se ató a una silla para exigir justicia, ya que el caso de su hija se encuentra estancado.

“Yo no puedo permitir que se burlen y pisoteen los derechos de mi hija y que eso está pasando constantemente y que nadie levanta la voz, yo por eso mi desesperación, nunca lo planee, fue espontáneo, me quité las cintas de mis tenis y me até a la silla porque yo dije de aquí no me sacan hasta que me ayuden, era un grito desesperado de una madre, nunca he tenido fines políticos ni me importa nada de eso”, dijo Marcel Alemán, mamá de víctima de abuso sexual.

Ante la amenaza de que iban a quemar los papeles, un grupo de integrantes de la CNDH llegó cerca de la 7 de la noche y retiró la papelería que se encontraba en la calle.

Con información de En punto.

LLH