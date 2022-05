Madres Buscadoras de Sonora no dejan de picar tierra con la esperanza de encontrar a sus hijos, aunque sea ‘en un puño de huesos’

En los casos de personas desaparecidas, es vital la difusión que hacen, además de los familiares, los colectivos de búsqueda, no sólo en las primeras horas de la ausencia de la persona.

Con el paso de los años se dan a la tarea de buscar restos humanos que pueden ser los de sus seres queridos. El Colectivo Madres Buscadoras de Sonora lleva varios años siendo referente de esta labor.

En pleno desierto de Sonora, Cecilia Flores, acompañada de 20 personas más, no dejan de picar la tierra. Son las Madres Buscadoras, mujeres que perdieron a sus hijos y a diario mueven piedras y lozas con la esperanza de encontrarlos.

Personal de Comisión Nacional de Búsqueda saca varilla de tierra y la huele y Cecilia dice: por eso se llama varilla vidente porque cuando hay cuerpos saca una grasita la tierra.

Cecilia cuenta que el 4 de mayo de 2019 le arrebataron a tres de sus hijos. En pleno 10 de mayo, el menor le fue devuelto, pero de los otros nunca tuvo noticias.

“Solamente me llaman y me dicen que acuda a un lugar, que ahí me van a entregar mi regalo del Día de las Madres”, narró Cecilia Flores, fundadora del colectivo.

Tras su propia tragedia, Cecilia fundó el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora; de 2019 a la fecha han encontrado 900 cuerpos en fosas y 800 personas desaparecidas, con vida.

“Es algo muy triste y doloroso porque mire donde andamos buscando”, dijo Manuel Antonio Herrera, buscador de Tijuana.

En una búsqueda reciente, ubicaron un crematorio clandestino en medio del desierto.

“Aquí calcinan hacen pequeños hoyos en la tierra y ahí los entierran, esta es parte de hueso; aquí hay cinta con la que les tapan la cara, aquí sabemos que hay mucho y podemos encontrar, esto es para calcinar, calcinaban, hacían hoyos y echaban los cuerpos, sigue caminando”, señalaron.

“Si no es el tuyo si no es lo que estás buscando es muy doloroso, no solo el 10 de Mayo, todos los días son dolorosos para una madre, no hay nada especial para mi. Ese va a ser el día que yo vuelva a vivir, cuando yo encuentre a mis hijos cómo estén aunque sea en un puño de huesos”, indicó Cecilia Flores, fundadora del Colectivo.

La Fiscalía de Sonora señala que en promedio a la semana, colectivos y autoridades realizan 20 búsquedas de desparecidos en campo.

“Tenemos actualmente poco más de 800 personas identificadas no reclamadas; son mil 800 sin identificar”, apuntó Claudia Indira Contreras, fiscal general de Justicia de Sonora.

“Ahora apenas si puedo dar un paso por eso le digo mira a tu madre que está cansada, si es verdad que estás en este lugar, guíame hacia ti, porque yo necesito ya llevarte a tu casa”, destacó Cecilia Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Con información de Elizabeth Mávil.

