Es una angustia la que estoy viviendo: Madre de Liam, el bebé retenido por su padre en Xochimilco

Liam Alexander González, de dos años de edad, ha permanecido de manera ilegal con su padre desde hace siete días, acusó la madre del menor, Valeria González, quien encabeza un bloqueo en la alcaldía Xochimilco para exigir que le devuelvan a su hijo.

Con la voz entrecortada, Valeria hizo un llamado urgente a las autoridades capitalinas para que intervengan y hagan valer el acuerdo de custodia que establece que Liam debe permanecer con la madre.

Es una angustia la que estoy viviendo, la víctima es mi hijo que es un bebé y no me ha visto, yo sólo quiero recuperarlo, yo soy una víctima colateral de violencia”, dijo Valeria en el bloqueo que realiza junto con sus familiares en Prolongación División del Norte.

Valeria González pidió a las autoridades capitalinas ayuda para recuperar a su hijo, quien, asegura, permanece de manera ilegal con su padre Eduardo González.

Refirió que luego de que hace siete días, su pareja sentimental no cumplió con un acuerdo de custodia y retuvo al menor, recurrió a las instancias judiciales para recuperar su hijo. Sin embargo, acusó que ha habido dilación en el proceso y ello pone cada día más en riesgo la integridad de Liam Alexander.

Ya no sé qué más hacer para que me regresen a mi hijo y que este proceso sea mucho más rápido y yo lo pueda recuperar. Esta es una violencia hacia la mujer, lo dijo la jefa de Gobierno hace tiempo, entonces yo creo que esto es una violencia contra la mujer”, aseveró.

Aseguró que su hijo sufre porque “no entiende por qué no está conmigo, él no entiende por qué no me ha visto. Entonces lo único que pido es ayuda para poder recuperar a mi hijo”.

Acompañada de una docena de familiares y amigos, Valeria marchó con pancartas y lonas con el rostro y nombre de Liam para intentar presionar a las autoridades y que resuelvan a favor del caso.

El contingente, no mayor a 10 personas, se trasladó desde el DIF de Xochimilco, ubicado en la avenida Muyuguarda, y se incorporó a Prolongación División del Norte, donde cerró dos de los tres carriles disponibles con dirección al norte.

Con la molestia de los automovilistas por el cierre y el llamado de los manifestantes a la comprensión, Valeria González aseguró que no levantará el bloqueo hasta que las autoridades le den una respuesta a su caso.

Sin embargo, elementos de la Policía capitalina dialogaron con los manifestantes y lograron abrir un carril para desahogar el tránsito, mientras que Valeria pidió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, intervenga y le ayude a recuperar a su hijo lo más pronto posible.

Con información de Notimex