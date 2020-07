Madre de Dylan desconoce a Ofelia ‘N’, mujer involucrada en rapto de su hijo

Juanita la madre de Dylan, el niño indígena de dos años de edad que fue sustraído en las inmediaciones del mercado popular del sur “Merposur”, en San Cristóbal de las Casas, dijo que no conoce a la mujer de nombre Ofelia que dio a conocer la Fiscalía de Chiapas y que estaría involucrada en el robo del niño.

Según las autoridades la mujer es originaria del municipio de Ixtapa, y se dedica presuntamente a vender ámbar en el mercado.

La mujer utilizó a una niña y un niño, menores de edad, para sustraer a Dylan el pasado 30 de junio.

“No, no la reconozco, me dicen que este posiblemente vende ámbar, yo conozco a los locatarios que están allá dentro que tienen puesto pero así personas que vienen a vender ahí, no, no doy con esa persona”, refirió Juanita Pérez Pérez, madre de Dylan.