Los británicos se oponen a la visita de Trump

En enero del 2017, durante su primera reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, la líder británica Theresa May invitó al mandatario estadounidense a una visita de Estado al Reino Unido.

Esta decisión fue criticada por sus oponentes políticos.

Desde entonces, múltiples encuestas públicas muestran que la sociedad británica se opone a dicha visita. Tras muchos retrasos, esta gira de trabajo de tres días iniciará este jueves.

Las controversiales declaraciones de Trump sobre los problemas internos del Reino Unido, tales como la ola de crimen en Londres, o la reciente dimisión del secretario de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, quien es un archi-rival político de May, han provocado múltiples tensiones personales entre los dos líderes.

Boris Johnson es amigo mío, él ha sido muy amable conmigo, me ha dado su apoyo. Quizá hable con él en mi visita. Me cae bien Boris Johnson, siempre me ha caído bien”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.