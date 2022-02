Lorenzo Córdova opina sobre posible reforma electoral de AMLO; ‘si es para mejorar, bienvenida’

El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acudió al acto conmemorativo del 105 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 que se realizó en el Teatro de la República en Querétaro, ahí se pronunció sobre una posible reforma electoral.

En entrevista con varios medios opinó respecto del mensaje en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su intención de enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma electoral.

“Si es una reforma para mejorar este sistema, bienvenida, siempre es pertinente; si es una reforma para perder todo lo que hemos avanzado en términos de equidad en la contienda, respeto a los derechos políticos de las y los ciudadanos, autonomía e independencia de las autoridades electorales, pues no vale la pena. Creo que el cambio constitucional debe ser para ir mejorando y fortaleciendo nuestro sistema democrático. Entiendo que hay muchos a los que esto no les gusta y que han planteado una serie de regresiones que afectarían la representación de la pluralidad política de nuestra sociedad, que afectarían las condiciones de equidad en la contienda, que afectarían la independencia, y la autonomía de las autoridades; entiendo que estas han sido propuestas, y se vale discutir todo esto en un sistema democrático”, dijo Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE.

Agregó que se requieren en este caso amplios consensos que incluyan a todas las fuerzas políticas.

Señaló que es natural en democracia que existan diferencias de opinión entre los diversos actores del Estado, siempre que medie el respeto entre ellos.

“Los actores políticos siempre tienen diferencias con los árbitros cuando las decisiones de los árbitros no les favorecen, y el presidente es un actor político principalísimo, sin lugar a dudas, el INE no trabaja para gustarle o no a los actores políticos, así sea el presidente de la República, el INE trabaja para garantizar la democracia, y en la democracia a veces se gana, y a veces se pierde, las diferencias enriquecen la democracia, siempre y cuando exista tolerancia y respeto a quien piensa distinto, cuando existe una condena, un repudio, una acusación, e incluso una descalificación del que está enfrente, pues entonces la democracia se agota”, indicó Córdova.