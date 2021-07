Lluvias e inundaciones continúan afectando a gran parte de México

El mal tiempo provoca tormentas eléctricas y lluvias intensas en gran parte de México.

En las últimas horas se detectaron 3 áreas de inestabilidad que están ocasionando lluvias muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, en el occidente del país. Mientras que la segunda zona de chubascos afecta el Valle de México, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca.

La tercera área se localiza en el norte, principalmente en Tamaulipas y Nuevo León.

El desbordamiento del río “La Pasión” en Tizapán El Alto, Jalisco, inundó decenas de viviendas.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara las lluvias iniciaron desde la madrugada.

“Salimos a la misma hora casi diario y ahora se soltó la mera hora de la salida ¿se veía venir? no pintaba para que estuviera así ¿a dónde vas? a trabajar hermano”, señaló Gerardo.

Usuarios de la Línea 1 del Tren Ligero se quedaron atrapados en la estación Periférico Sur.

En los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco, al menos 10 vehículos fueron arrastrados por la corriente.

“Yo venía perfectamente bien y de repente me encontré con que ya estaba inundado y me subió ahí, me arrastró, literal, pienso yo que el metro, subió”, insistió Armando.