Se desborda Río de los Remedios tras intensa lluvia

La tarde de este jueves otra vez llovió con fuerza en diversos puntos de la Zona Metropolitana y al centro y oriente de la Ciudad de México.

A partir de las 2:40 de la tarde se activó alerta amarilla en diversas alcaldías de la Ciudad de México, por pronóstico de lluvia fuerte, caída de granizo y rachas de viento.

Dos horas después, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil declaró alerta roja por lluvias y granizo en la alcaldía de Cuajimalpa, y naranja para Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc e Iztacalco.

A través de redes sociales, el coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona Paredes, informó sobre el desbordamiento del Río Tlalnepantla en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este desbordamiento se produjo por la saturación del drenaje profundo, lo que impidió bajar de forma normal el agua del río Tlalnepantla al drenaje profundo”, señaló Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

También se desbordó el Río de los Remedios en la colonia Guadalupe Proletaria, alcaldía Gustavo A Madero.

Personal de bomberos y sistema de aguas acudieron a cubrir la emergencia.

El desbordamiento provocó encharcamientos en zonas cercanas.

SE PRONOSTICAN LLUVIAS PUNTUALES INTENSAS EN PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO Y OAXACA

Esta noche y madrugada, el frente No. 62 (fuera de temporada) se extenderá como estacionario e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente de México. A su vez, otro canal de baja presión se localiza sobre el noroeste y centro del país, mientras que la onda tropical No. 20, al suroeste de las costas de Jalisco y la onda tropical No. 21 sobre el sureste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca; muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas; así como puntuales fuertes en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán; mismas que se acompañarán de descargas eléctricas, viento arrachado y caída de granizo. También se pronostica ambiente fresco a frío en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Mañana, la onda tropical No. 20 dejará de afectar al país, a su vez, la onda tropical No. 21 se extenderá al sur de las costas de Guerrero. El frente No. 62 sobre el noroeste del Golfo de México y canales de baja presión en el noroeste y centro del país, mantendrán el potencial de lluvias en gran parte del territorio nacional. Por la tarde, una nueva onda tropical se aproximará a la costa oriental de la Península de Yucatán, originando condiciones para lluvias en dicha región.

Pronóstico de precipitación para mañana 26 de julio de 2019:

–Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Veracruz y Oaxaca.

–Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Jalisco, Puebla, Guerrero y Chiapas.

–Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Sonora, Nayarit, Colima, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

–Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

–Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Baja California.

Con información de Adriana Valasis.

