Colapsa lona que cubría patio en Palacio Municipal de Chalco, Edomex

En Chalco, Estado de México, se rompió una lona que servía como techo en el patio del Palacio Municipal.

Debido a la gran cantidad de agua que ya contenía por las intensas lluvias de las últimas horas, se rompió.

No hay personas lesionadas.

Afectaciones por lluvias en otros puntos del Edomex

En Naucalpan, Estado de México, las severas inundaciones afectan principalmente al fraccionamiento Industrial Alce Blanco.

En la zona, la altura del agua impide la visibilidad de las banquetas.

En la avenida Santa Mónica, en Ciudad Satélite, también llovió fuerte.

Incluso algunos autos quedaron varados debido a que el agua alcanzó una altura aproximada de 30 centímetros.

En Tultitlán, varias zonas han quedado inundadas, lo que afecta la vialidad.

La línea dos del Mexibús se encuentra suspendida debido a una inundación a la altura de la estación La Bandera.

SE PRONOSTICAN LLUVIAS PUNTUALES INTENSAS EN PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO Y OAXACA

Esta noche y madrugada, el frente No. 62 (fuera de temporada) se extenderá como estacionario e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente de México. A su vez, otro canal de baja presión se localiza sobre el noroeste y centro del país, mientras que la onda tropical No. 20, al suroeste de las costas de Jalisco y la onda tropical No. 21 sobre el sureste del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca; muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas; así como puntuales fuertes en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán; mismas que se acompañarán de descargas eléctricas, viento arrachado y caída de granizo. También se pronostica ambiente fresco a frío en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Mañana, la onda tropical No. 20 dejará de afectar al país, a su vez, la onda tropical No. 21 se extenderá al sur de las costas de Guerrero. El frente No. 62 sobre el noroeste del Golfo de México y canales de baja presión en el noroeste y centro del país, mantendrán el potencial de lluvias en gran parte del territorio nacional. Por la tarde, una nueva onda tropical se aproximará a la costa oriental de la Península de Yucatán, originando condiciones para lluvias en dicha región.

Pronóstico de precipitación para mañana 26 de julio de 2019:

–Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado): Veracruz y Oaxaca.

–Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado): Jalisco, Puebla, Guerrero y Chiapas.

–Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Sonora, Nayarit, Colima, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

–Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

–Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): Baja California.

Con información de FOROtv y el Servicio Meteorológico Nacional.

