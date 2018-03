Listos los protocolos de seguridad para candidatos, asegura Navarrete Prida

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que los protocolos de seguridad para los candidatos a la Presidencia de la República se encuentran listos, sólo falta que sean ratificados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De visita en Cancún, Quintana Roo, dijo que dependerá de cada partido político la coordinación que requiera en materia de seguridad.

Navarrete Prida señaló que ha tenido contacto con las dirigencias nacionales de los partidos políticos sobre estos protocolos y sólo falta el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En aquellos casos de un partido político en particular, que no he tenido oportunidad de dialogar con su representación nacional, me comuniqué por escrito ofreciéndole esta condición de seguridad. Corresponderá desde luego al partido político ver de qué manera quisiera que nos coordináramos para darle la seguridad que requiera”, señaló Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.