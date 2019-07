Desierta, licitación para pruebas de tamiz metabólico neonatal

El secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, aseguró que pese a que la licitación para la compra de pruebas de tamiz metabólico neonatal -que sirven para detectar enfermedades en recién nacidos- se haya declarado desierta, el servicio no se interrumpirá en ningún hospital público del país.

No les va a afectar nada. porque va a seguir y fortalecido. (…) Del tamizaje, concretamente, esto está adelante en todo el país. No hay ninguna limitación y esto de hecho en su momento se va a enriquecer con un par de situaciones que no se han trabajado en completo, pero fuera de eso está trabajándose”.