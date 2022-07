Liberan a entrenador de perros detenido en Topilejo; busca recuperar animales asegurados

El pasado martes, durante el operativo en la carretera México-Cuernavaca, en el poblado de Topilejo, donde fueron detenidos 10 presuntos narcotraficantes, también fue asegurado Jesús Antonio Contreras, un entrenador de perros, cuyo delito fue ser vecino de los presuntos delincuentes.

Te recomendamos: Video: Así es el restaurante de Topilejo usado como casa de seguridad por célula criminal de Sinaloa

El predio donde tiene una pensión canina fue asegurado. Algunos perros fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros se quedaron es este lugar sin atención.

Jesús Antonio quedó en libertad y este viernes fue al predio.

Reportero: ¿Finalmente ahorita ya se encuentra en libertad, ya se demostró que no tuvo participación?.

Reportero: ¿Retoma usted las actividades, le liberan el inmueble?

Con la orden de un juez, Jesús Antonio ingresó a la pensión canina, acompañado por elementos de la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes confirmaron que al interior sólo había 7 perros.

Los otros 30 que estaban ahí al momento de la balacera se encuentran a salvo, en el albergue de la Secretaría, en Xochimilco.

Luego estar cuatro días en el interior del predio asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bimba, una pitbull color café, regresó con su dueña, Gabriela.

Sin embargo, Lolo, el perro de Isabel que estaba en la pensión al momento del operativo, está desaparecido.

“Yo conozco a Antonio desde hace 12 años; le he traído perros a entrenar y el perrito que estoy buscando es un perrito que se llama Lolo, que le dejé en pensión ya hace algún tiempo porque no siempre lo puedo tener en mi casa, el perro que no aparece es Lolo que estaba aquí el día del enfrentamiento, es un perro que quiero mucho tengo 3, 4 años procurándolo y espero poder encontrarlo. Me da mucho miedo que con la balacera y con el caos del operativo hayan salido corriendo”, indicó Isabel Muñoz, dueña de Lolo.