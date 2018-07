Legisladores del PRI y PAN apoyan plan de austeridad de AMLO

Senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) aplaudieron el plan de austeridad anunciado por el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el recorte de la alta burocracia o la disminución de salarios.

Pero demandaron mayor claridad en las propuestas anunciadas.

El coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, se refirió a la versión de que sería disminuido el presupuesto del Senado en dos mil millones de pesos, y pidió estudiarla a fondo.

El líder de la bancada panista en San Lázaro, Marko Cortés, advirtió que con estas medidas de austeridad no se deben vulnerar los derechos de los trabajadores ni de las instituciones.

Sin embargo, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez calificó como ‘populismo barato’ las medidas anunciadas por el próximo gobierno.

Entre sus medidas de austeridad y estas otras pifias me parece que está cayendo en un peligro de populismo, pero muy barato, la verdad que no me parece serio, pero además en sus medidas de austeridad contemplan el bajar los salarios, bueno, yo quiero ver que a los ministros de la Corte les bajen su salario o a los consejeros del INE les bajen su salario, ellos siendo funcionarios públicos tienen un trato especial”, comentó Luis Sánchez, coordinador PRD en el Senado.