Dan 55 años de prisión a ‘La Tuta’ por secuestro

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que un juez federal sentenció a 55 años de prisión a Servando Martínez, alias “La Tuta“, exlíder de “La Familia Michoacana” y de “Los Caballeros Templarios“, al acreditarse su plena responsabilidad en el secuestro de un empresario en el mes de agosto del 2011, en la ciudad de Uruapan.

En su cuenta de Twitter, la Fiscalía del Estado de Michoacán señaló que ratifican su compromiso de garantizar la aplicación de la ley ante todo hecho que atente contra la libertad e integridad de las y los michoacanos.

En julio de 2017, en el penal de máxima seguridad del Altiplano se organizó un torneo de ajedrez entre los más peligrosos delincuentes.

Lo que más llamó la atención, de manera paralela al campeonato, fue la exhibición de oratoria que reflexiona sobre este juego, convocado por las autoridades penitenciarias de la Comisión Nacional de Seguridad, encargada de las cárceles del país.

El exlíder de “La Familia Michoacana” y “Los Caballeros Templarios”, Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, fue quien acaparó todas las miradas e hizo que se levantarán más de un par de cejas.

Bien, señores, voy a, no sé, señorita directora si me diera la oportunidad de tener la luz en claro, pues ya es la edad y no veo muy bien para poder leer lo que hice, ¿verdad? hice un monólogo, hice un monólogo sobre las piezas del ajedrez, con una pequeña introducción, lo he jugado muy poco, pero conozco algo de esto. Espero que esté en la razón, muchos compañeros de los aquí presentes ya lo han hecho, tienen mucho tiempo jugando, que bueno, yo también quiero jugar, yo también quiero participar y si en algo estuve equivocado, discúlpenme”, dijo Servando Gómez Martínez.