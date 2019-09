La encargada soy yo: Verónica Hernández, fiscal provisional de Veracruz

Este miércoles, la encargada de la Fiscalía General de Veracruz, Verónica Hernández, tomó posesión de las instalaciones y así fue como ingresó al edificio luego de una discusión con un elemento de seguridad del lugar.

He sido nombrada encargada provisional de la Fiscalía General, del despacho de la Fiscalía General, aquí está el acta que valida la toma de posesión, le solicitó me permita el acceso”, dijo Verónica Hernández.

Licenciada, jurídicamente me permite hablar con el visitador o si no con el abogado general que me de las instrucciones y de antemano…”, respondió el empleado de seguridad de Fiscalía.

La encargada en este momento, soy yo”, afirmó Hernández.

Sí, lo entiendo”, comentó el empleado.

Entonces, todos están a mi disposición y a mis órdenes, yo le estoy dando la instrucción, le pido se identifique usted para saber quién me está dando, está aquí el notario público y le pido que reconsidere para que usted no cometa un delito, soy la fiscal, tomé protesta y le pido me permita pasar y me encamine”, recalcó.

Nada más, por favor, que seguridad pública no entre armado”, expuso el guardia.

Está la fiscal y ella es la que está dando la instrucción, aquí hay un mando y es la fiscal, así que por favor se cuadran con ella”, amenazó un empleado acompañante de la titular de la Fiscalía General de Veracruz.