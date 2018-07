Kofi Annan y Richard Branson marchan junto a viuda de Mandela

El exsecretario general de la ONU Kofi Annan y el magnate británico Richard Branson, entre otros, marcharon en Johannesburgo junto a la tercera esposa de Nelson Mandela, Graça Machel, para recordar la lucha del icónico nobel de la Paz en coincidencia con el centenario de su nacimiento.

Cogidos del brazo y con camisetas y pancartas conmemorativas, caminaron hasta la antigua prisión de Constitution Hill, actualmente sede del Tribunal Constitucional, entre cánticos y gritos de lucha por la justicia y la igualdad social.

“Estamos felices de estar aquí y de agradeceros ser parte del movimiento, por caminar juntos y por celebrar 100 chispas de esperanza”, señaló Kofi Annan al intervenir desde un escenario tras el fin de la marcha.

Wonderful time in Johannesburg, South Africa, as we witness @Jay_Naidoo, Graça Machel, @richardbranson, and @KofiAnnan, leads the #walktogegher for #Mandela100 birth anniversary. @AfricansRising is honored to be one of the "sparks of hope" at the march. @TheElders, #WalkTogether pic.twitter.com/yD6pmgFx3z

— Africans Rising (@AfricansRising) July 18, 2018