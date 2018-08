Legado de Kofi Annan será siempre una inspiración para todos: Guterres

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó profundamente la muerte de Kofi Annan, quien también ocupó ese cargo y falleció hoy a los 80 años de edad, y del que dijo que su legado será siempre una inspiración para todos.

Kofi Annan was a guiding force for good. I join the world in mourning his loss. In these turbulent and trying times, his legacy as a global champion for peace will remain a true inspiration for us all. https://t.co/psJ9viPIeu pic.twitter.com/SKfBk5zaY2

— António Guterres (@antonioguterres) 18 de agosto de 2018