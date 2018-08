Muere Kofi Annan, exsecretario general de la ONU

Este sábado murió Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, a los 80 años de edad, informaron fuentes de la familia.

En la cuenta de Twitter de Kofi Annan confirmaron que falleció tras “una breve enfermedad”.

(Twitter: @KofiAnnan)

Today we mourn the loss of a great man, a leader, and a visionary: former @UN Secretary General @KofiAnnan.

A life well lived. A life worth celebrating. pic.twitter.com/3sLmy7VS2p

— IOM – UN Migration (@UNmigration) 18 de agosto de 2018