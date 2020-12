Por sospechas de posible COVID-19, capitalinos saturan kioscos de pruebas gratuitas

Mucha gente lo sabe y está consciente, por eso, son cada vez más los que están buscando hacerse una prueba en los kioscos que instaló el gobierno de la Ciudad de México.

Alondra, es una estudiante de 22 años que en el transcurso del último mes ha estado preocupada, debido a la sospecha de que pueda tener el COVID-19.

“Empiezo a sentir cómo me duele la cabeza y se te quitan las ganas de hacer cualquier cosa, te puedes enfermar de depresión, aunque no tengas COVID te puedes poner muy mal, no la pasas bien”, refirió Alondra García.