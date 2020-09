Kimberly, la joven que recibió seis balazos en Iztacalco, narra cómo logró sobrevivir

El pasado 15 de septiembre, una mujer de 29 años fue atacada a balazos en la alcaldía Iztacalco. Recibió en total seis disparos, dos de ellos en la cabeza. Tras el ataque y aún consciente, dijo a los policías que acudieron a auxiliarla que el culpable del ataque había sido su expareja.

Cuando el pasado martes, Kimberly, de 29 años de edad, estaba a punto de abordar un vehículo en la colonia Agrícola Pantitlán para dirigirse a un spa, un hombre se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones.

“En todo momento yo estuve lúcida, nunca perdí el conocimiento, porque yo pensaba que si perdía el conocimiento, si dejaba de estar lúcida, me iba a morir”, recordó Kimberly.

La joven recibió seis balazos, los más graves fueron la cabeza, rostro y pecho. Tras el ataque, Kimberly dijo a los policías que acudieron a auxiliarla que su expareja, de nombre Leonel, la había mandado a matar, ya que conocía su rutina.

“Fue el cumpleaños de mi hijo y fui a dejarle su regalo. Me dice: Platícame qué vas hacer. Tengo una cita en el spa a las 8 de la mañana y me dice: ¿Ahí dónde siempre vas? Él sabe exactamente a qué hora yo tengo que salir de mi casa. Yo le dije que no quería nada con él”, recordó Kimberly.

Isidro García, pareja de Kimberly, agregó:

“Días antes, Kimberly me habló tuvo una junta con él respecto al niño; él la golpeó yo fui por ella, porque me habló asustada y me dijo que él la había lastimado”.

Desde el pasado miércoles, las autoridades capitalinas le brindaron a Kimberly custodia policial ya que investigan el caso como tentativa de feminicidio.

“No me quería morir. Cerraba los ojos, ahí iba a acabar mi vida, estaba hablando con los policías, estaba hablando con las personas que me hablaban y trataba de hablar, hablar, hablar porque yo no quería morirme”, narró Kimberly, víctima de tentativa de feminicidio.

