‘Justicia en línea’ coloca al Poder Judicial a la vanguardia: Arturo Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que durante la pandemia, el Poder Judicial no ha dejado de funcionar y que desde junio se ha fortalecido la llamada “Justicia en línea”, a la que puede accederse vía digital, para tramitar cualquier asunto, lo que pone al Poder Judicial Federal a la vanguardia.

“Se puede presentar desde un teléfono móvil o celular una demanda en cualquier materia, un recurso, una promoción, se puede revisar un expediente y se puede, incluso, comparecer a una audiencia, esto me parece es un avance muy importante que coloca a la vanguardia al Poder Judicial mexicano en el mundo”, indicó Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aseguró que la certeza jurídica y el estado de derecho son fundamentales para que haya una recuperación económica y una vuelta con confianza a la nueva normalidad.

Al participar en el “Foro internacional los medios y las autoridades del sector audiovisual en el contexto de la emergencia”, informó que durante la pandemia se han presentado más de 223 mil asuntos nuevos. De ellos, cerca del 20% se están tramitando en justicia digital, cuando antes era menos del 1%.

Se espera que este porcentaje aumente, con la proyección de que la mayoría del trabajo del Poder Judicial, en un plazo inmediato, sea a través de Justicia digital.

“Creo que el Poder Judicial federal ha respondido ante esta pandemia, estuvimos a la altura, la justicia federal no se detiene ni se detuvo y me parece que aprovechamos esta oportunidad para modernizarnos y para estar listos hacia un futuro diferente, me parece que esta certeza que ha dado el Poder Judicial es uno de los aspectos que generan confianza en la iniciativa privada de que, efectivamente, habrá una recuperación económica con reglas claras y con un Estado de Derecho”, señaló Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.