Juegos de ferias en CDMX deberán cumplir estrictas normas tras accidente mortal en Chapultepec

Fueron vinculados a proceso cuatro empleados de la Feria de Chapultepec, tras lo ocurrido el pasado 28 de septiembre cuando dos personas perdieron la vida en el juego “Quimera”.

Los empleados, tres de mantenimiento y un supervisor, fueron acusados de homicidio y lesiones dolosas. Continuarán su proceso en libertad.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, reveló que había “una falta de mantenimiento general en todo el parque” de diversiones.

Para finales de año, las ferias callejeras y patronales deberán cumplir con una norma publicada el pasado 26 de agosto y no les va a resultar fácil.

Las tazas locas de la feria realizada en la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco, jóvenes bailan sobre las esferas mecánicas en movimiento para hacerlas girar una y otra vez.

La atracción en honor a la Virgen de Fátima, está muy alejada de cumplir la nueva norma para ferias dispuesta en la Ciudad de México.

El juego conocido como “Rostizador” poda las ramas del árbol mientras gira, a pocos centímetros de cables de luz.

Nosotros no podemos dejar a nuestros hijos en ferias que no tienen un sello de calidad, un sello de seguridad, tenemos que poner las reglas del juego como se ponen en todas partes, no estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo seguridad”, expuso Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.