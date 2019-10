Todos los juegos de la Feria de Chapultepec carecían de mantenimiento, revela Protección Civil

A casi un mes de la tragedia del 28 de septiembre en la Feria de Chapultepec, donde dos jóvenes murieron, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) reveló que todos los juegos no recibieron el mantenimiento adecuado.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, detalló que, en la Feria de Chapultepec no había mantenimiento.

Había una falta de mantenimiento general en todo el parque. Aunque contaba con un programa interno de Protección Civil aprobado por la alcaldía de Miguel Hidalgo este era para tareas comunes, no era para juegos. El juego específicamente que falló no cumplía con el mínimo de mantenimiento y nosotros tuvimos la oportunidad de ver las bitácoras de mantenimiento posterior y efectivamente prácticamente el 50% de los rubros de mantenimiento no se cumplían, por lo tanto, en ese instante debió haberse cerrado ese juego”, destacó Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.