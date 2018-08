Jóvenes migrantes centroamericanos no están desaparecidos: directora de albergue en CDMX

Luego de que presuntamente otros dos jóvenes migrantes centroamericanos desaparecieron del albergue Cafemin, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, la directora del lugar, la hermana Magdalena Silva, desmintió que se trate de desapariciones.

Silva señaló que los adolescentes que llegan de Centroamérica son canalizados al albergue por personal de Migración para que no permanezcan detenidos en una estación migratoria y destacó que los jóvenes no están encerrados, por lo que en el momento que lo deciden, se van.

No hay tal para decir que se están desapareciendo, simplemente deciden continuar su camino, a veces avisan, a veces no avisan, esto la Procuraduría y el Instituto Nacional de Migración lo saben, no nos los traen para encerrarlos, si algún chico, después de haberle informado, avisado, él decide irse, nosotros no lo podemos detener”, recalcó la hermana Magdalena Silva, directora del albergue Cafemin.